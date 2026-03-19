Joan Garcia y Eric Garcia no están lesionados y estarán disponibles ante el Rayo Vallecano

Así lo ha informado el FC Barcelona mediante un comunicado. En el caso de Eric García, que se retiró en el primer tiempo y fue sustituido por Ronald Araujo, el central de Martorell no se ha sometido a ninguna prueba y se retiró a causa de una sobrecarga muscular, que ya le había obligado a descansar en los dos últimos partidos. Se espera que también este disponible ante los vallecanos.

Joan García fue sustituido por Wojciech Szczęsny aquejado de un pinchazo en el gemelo izquierdo y se temió lo peor. La acción se produjo tras atajar un balón a remate de Barnes. Al levantarse notó un dolor en la zona y se estiró en el terreno de juego.

Sin embargo, las pruebas descartan que sufra ningún tipo de lesión y estará disponible para el encuentro que medirá a los de Hansi Flick ante el Rayo este domingo.