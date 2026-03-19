La salud y la prevención de la violencia, en las nuevas directrices de OIT para el deporte

FIFPRO destacó que por primera vez se debatió sobre el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo -incluidos la programación de partidos y los riesgos climáticos-, así como sobre las normas de traspaso, el trabajo forzoso y otras restricciones que pueden afectar a la libertad de contratación y las condiciones de trabajo de los deportistas.

También que los participantes en la reunión celebrada en Ginebra, para negociar directrices actualizadas sobre los derechos laborales fundamentales y la protección de los atletas en todos los deportes, plantearon nuevas cuestiones que se han convertido en centrales para el sector deportivo, como la violencia y el acoso, el uso de los datos de los deportistas y la inteligencia artificial.

Para FIFPRO, las directrices "reflejan el creciente reconocimiento de que los ecosistemas deportivos deben funcionar con arreglo a normas laborales reconocidas, ya que las normas y reglamentos deportivos determinan directamente las condiciones de trabajo de los deportistas de diversas maneras".

El sindicato internacional señaló en su web que entre los principales temas de debate figuran el reconocimiento de los deportistas como trabajadores, el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, y la relación entre las normas laborales y los reglamentos deportivos.

Las nuevas directrices se basan en el Acuerdo Global sobre el Trabajo en el sector del fútbol profesional de 2022 y se someterán a la consideración del Consejo de Administración de la OIT en su 358 reunión el próximo noviembre.