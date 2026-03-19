Lewandowski (37 años y 209 días), el goleador más veterano en un partido de eliminatorias

Lewandowski encabeza una lista en la que también se encuentran Ryan Giggs (Manchester United), que marcó en una semifinal contra el Schalke en abril de 2011 con 37 años y 148 días.

En el top 5 figuran Francesco Acerbi (Inter), que con 37 años y 85 días, anotó un tanto que le dio vida a su equipo en la semifinal ante el Barça del curso pasado; Edin Džeko (Inter) - AC Milan, 10/05/23, semifinal (37 años y 54 días) y Nicolás Otamendi (Benfica) - Barcelona, 11/03/25, octavos de final (37 años y 27 días).

El jugador más veterano en anotar un gol en la Champions es Pepe, que consiguió anotar con 40 años y 290 días en un partido ante el Shakhtar Donetsk (13/12/23), mientras que el goleador más veterano en una final de la Champions (36 años y 333 días) es Paolo Maldini (AC Milan)- Liverpool (25/05/05), la noche de la remontada de los ingleses tras un 3-0 inicial.

Según datos del FC Barcelona, el doblete de Lewandowski ante el Newcastle le permite situarse como el cuarto máximo goleador del Barça en la Champions. El polaco suma 23 goles y ya ha superado a Kluivert y Neymar Jr (21 cada uno), y se encuentra muy cerca de atrapar a Luis Suárez y Rivaldo (25). Las cifras de Leo Messi (120) son de otro planeta.

Además, esos dos tantos permiten situar al nueve del Barça en el top 14 de la clasificación histórica de máximos goleadores del club catalán, con los mismo tantos (117) que Hristo Stoichkov.

Tiene a tiro los 122 goles de Patrick Kluivert. En la lista global, Messi es el máximo de la historia con muchísima diferencia (672).

Por detrás del genio argentino figuran César (232), Suárez (198), Kubala (194) y Samitier (184).