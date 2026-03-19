Una final Arsenal-City, el pulso por la salvación del Tottenham y la jornada en 5 focos

Viernes 20 de marzo. 18:30 CET/17:30 GMT. Cagliari-Nápoles.

Desde el pasado diciembre, el Nápoles no encadenaba tres triunfos en la Serie A como ahora, cuando ha reaccionado y se ha consolidado en la tercera posición. Es demasiado tarde, sin embargo, para creer en discutir el campeonato al Inter, a nueve puntos de distancia con nueve jornadas por disputarse. La clasificación para la Liga de Campeones es el objetivo del conjunto celeste, que puede dar otro paso más este viernes frente al Cagliari, al que visita en el duelo que abre el viernes la jornada en Italia. Su oponente, decimoquinto, enlaza seis partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas.

Sábado 21 de marzo. 15:30 CET/14:30 GMT. Bayern Múnich-Unión Berlín.

De los once puntos perdidos en toda esta temporada por el Bayern Múnich, dos se los restó el Unión Berlín, con el que empató en la primera vuelta (2-2), el pasado 8 de noviembre, gracias a un gol de Harry Kane en el minuto 93. Ahora vuelven a encontrarse en el Allianz Arena, con el club bávaro tan líder como entonces. Suma nueve puntos aún más que el Borussia Dortmund. Un margen más que suficiente. Su adversario es noveno, en una zona calmada de la clasificación; sin pensar en Europa ni asustarse por el descenso, al que aventaja en siete puntos.

Sábado 21 de marzo. 21:00 CET/20:00 GMT. Niza-París Saint Germain.

Clasificado de forma autoritaria en la Liga de Campeones contra el Chelsea, con un global de 8-2, el París Saint Germain se reencuentra con la competición liguera en Francia. Es un asunto aún por resolver para el vigente campeón, líder con un punto de diferencia y un partido menos que el Lens, segundo. La última derrota contra el Mónaco (1-3), la segunda en las últimas cuatro jornadas, lo advierten para repetir el título. Este sábado visita al Niza, relegado a la cuarta posición por abajo, pero aún con un margen de ocho puntos sobre la promoción de descenso. La pasada semana venció después de seis jornadas.

Domingo 22 de marzo. 15:15 CET/14:15 GMT. Tottenham-Nottingham Forest.

Eliminado de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, el Tottenham se centra de forma inevitable en la permanencia, enfrentado este domingo por la salvación al Nottingham Forest. Decimosexto contra decimoséptimo. El Tottenham suma 30 puntos, el Forest 29 y el West Ham, antepenúltimo, los persigue con 29. Es un duelo al límite en Londres. El Tottenham suma 12 jornadas sin ganar. El Forest sólo ha logrado vencer dos de sus 14 choques más recientes en esta competición.

Domingo 22 de marzo, 17:30 CET/16:30 GMT. Arsenal-Manchester City.

La final de la Copa de la Liga pone en juego el título de la competición entre el Arsenal y el Manchester City, que traslada su rivalidad por la ‘Premier League’ a otro frente distinto, en Wembley y desde las diferentes perspectivas que implican sus respectivos momentos. El Arsenal, el líder de la liga con nueve puntos de ventaja, posicionado para ser campeón y clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones, contra el City, segundo en la ‘Premier’ entre una trayectoria demasiado irregular y eliminado de la ‘Champions’.