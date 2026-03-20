Alexander-Arnold, cada vez más lejos del Mundial

El futbolista no juega con su selección desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias, habiendo disputado solo 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los 'Three Lions'.

El lateral derecho viene de sumar cinco titularidades en los últimos seis partidos y de contar con minutos en nueve de los últimos diez encuentros tras volver de su lesión.

Tras un comienzo complicado, sin asentarse en su primera temporada en el Real Madrid por culpa de los problemas físicos, el inglés ha comenzado a ser una pieza habitual en el esquema de Álvaro Arbeloa, pero no le ha servido para recibir la llamada de su país.

"Sé que es una decisión difícil para Trent. Tiene un gran talento con una trayectoria impresionante, pero he optado por otros. Nos fue muy bien en las últimas convocatorias y he decidido mantener esa línea", explicó el alemán tras anunciar la lista, aunque subrayó que "nadie" tiene el puesto asegurado para la Copa del Mundo.

Alexander-Arnold tiene cada vez menos opciones de acudir al Mundial, que comienza en menos de tres meses, al tener por delante a Jarrel Quansah, Tino Livramento y Djed Spence en su posición.

El inglés, de 27 años, que terminó contrato con el Liverpool y por el que los blancos pagaron 10 millones para que llegara a tiempo para disputar el Mundial de Clubes, ha sufrido varias lesiones durante esta temporada, la primera de ellas en el bíceps femoral izquierdo durante los primeros minutos del debut europeo ante el Olympique de Marsella en septiembre.

Tras recuperarse, no tuvo la continuidad deseada y tampoco le beneficiaron los parones de selecciones de octubre y noviembre, en los que no pudo participar, antes de volver a lesionarse a principios de diciembre.

Tras recuperarse en febrero, el lateral ha sido un fijo para Arbeloa e incluso ha aportado una asistencia, aunque su faceta defensiva sigue siendo cuestionada, algo que ya señaló Tuchel cuando afirmó que "si quiere tener el mismo impacto en la selección que tuvo en el Liverpool, debe tomarse la parte defensiva muy, muy en serio".

A sus 27 años, Alexander-Arnold necesita mantener esta progresión para demostrar que sigue siendo el jugador diferencial que deslumbró en Anfield y aumentar así sus opciones de estar en el Mundial.