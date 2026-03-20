Arteta: "El hecho de que estemos vivos en cuatro competiciones dice mucho del equipo"

"El hecho de que a finales de marzo todavía estemos vivos en cuatro competiciones dice mucho sobre el equipo. Ahora nuestra preparación estar en llegar a Wembley en la mejor manera posible. Estoy muy confiado en lograr la victoria", destacó Arteta en la rueda de prensa previa al duelo.

Los 'Gunners' afrontan este domingo la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City, en una campaña en la que están líderes en la Premier League y en cuartos de final de la Liga de Campeones y la FA Cup.

"Hay muchas cosas que el equipo ha hecho hasta ahora, pero necesitamos seguir demostrando nuestro nivel. El domingo va a ser uno de los momentos definitorios de la temporada porque al final solo importa si ganas el trofeo o no", afirmó.

El técnico español no dio pistas sobre si Kepa Arrizabalaga iba a ser titular como lo está haciendo hasta ahora en la competición y mostró su admiración por Pep Guardiola, técnico de loa 'Citizens', equipo donde compartieron banquillo al ser ayudante del de Santpedor.

"Los sentimientos hacia él no han cambiado. Pasamos mucho tiempo e hizo muchas cosas por mí y eso no lo olvido", reconoció.