Corberán: “Será un partido durísimo, requiere fortaleza mental y mucho carácter”

“Somos conscientes del rival, de su necesidad, de que juegan con su afición y del perfil de equipo. No hay nada más ambicioso que ir a por los tres puntos, tenemos que ponerlo todo en cada partido no a largo plazo, porque la clasificación es una consecuencia de los resultados que consigues”, dijo este viernes.

En la rueda de prensa previa al partido, Corberán aseguró que no le interesa hablar de “otras cosas” que no sea el siguiente partido, al ser preguntado en reiteradas ocasiones por el objetivo a largo plazo del Valencia.

“Es imposible tener un objetivo más ambicioso que ir a Sevilla a ganar el partido. Puedes decir que puedo fijar unos objetivos más grandes que el de Sevilla, pero muchas veces hacerlo solo te puede descentrar”, dijo Corberán, que apuntó: “con descentrar hablo de que el largo plazo nos puede quitar el foco del corto plazo”.

“El objetivo es que el equipo sume los máximos puntos posibles para estar en el lugar más alto de la clasificación que podamos. Luego podemos quedar en un lugar más alto o menos. Todos los que estamos aquí queremos llevar al Valencia lo más alto que podamos”, agregó.

También fue preguntado por la frustración de la afición por que su equipo no tenga un objetivo definido, sobre lo que reflexionó: “La frustración del aficionado del Valencia no viene por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El aficionado se siente contento cuando el equipo gana partidos independientemente de las palabras que se digan”.

“Para ganar partidos nos centramos en máxima entrega, carácter, personalidad, concentración y valentía. Eso nos acerca a la victoria y nos tenemos que centrar en defender cada partido”, reiteró.

“Sabemos que el Valencia es un club grande, acostumbrado a luchar por algo distinto a donde estamos actualmente y sabemos de esa exigencia”, añadió antes de insistir en que “el Valencia no tiene ni jugadores ni un cuerpo técnico conformista”.

Por ese motivo, tras caer en Oviedo, apuntó que “la semana de trabajo ha estado marcada por la responsabilidad, el dolor y la autoexigencia”.

“Sabemos el nivel que tenemos y cuándo jugamos por debajo. No aceptamos una derrota donde no expresamos el nivel futbolístico que el equipo tiene”, afirmó.

Por otro lado, ante la baja de Thierry Rendall habló sobre el estado del argentino Renzo Saravia, el único jugador específico en la demarcación del lateral derecho: “Está disponible y vemos mañana lo que hacemos. Todavía no está al nivel que va a tener, pero cada semana está más cerca y veremos. Con el paso de las semanas cada vez estará mejor”.