De la Fuente: "El próximo lunes empezamos a jugar el Mundial"

"El próximo lunes empezamos a jugar el Mundial. El partido ante Serbia se debe encarar como el primero del Mundial. Es la mentalidad que debe tener el equipo", aseguró en rueda de prensa.

"No cambia mucho no jugar la Finalissima, era un partido por un título, peculiar pero queríamos disputarlo para intentar ganarlo, pero estamos trabajando de cara al Mundial. Llevamos desde noviembre sin estar juntos y es muy importante esta ventana para recuperar sensaciones y por la convivencia. También por a jugadores nuevos, cómo se comportan en este escenario compitiendo a nivel internacional con la selección", analizó.

A la convocatoria regresa uno de los pilares de la selección española, Rodri Hernández, pero sigue fuera otro jugador importante en el vestuario como Dani Carvajal, al que no descarta De la Fuente para el Mundial.

"Celebramos el momento de Rodri, es un futbolista fundamental. Sabíamos que estaba en el proceso y que va a seguir mejorando. Con Carvajal soy totalmente respetuoso con las decisiones de los entrenadores, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa. Espero que hasta que llegue el Mundial esté todavía mejor y pueda estar con nosotros porque nos acordamos mucho de él. Es un jugador muy importante para nosotros", dijo.

Por eso, hablando de Carvajal también recordó a Álvaro Morata que sigue sin ser citado, y les invitó a "seguir trabajando" y a "tener más exigencia" para ganarse en el terreno de juego el regreso. "Sabemos de su capacidad y todo lo que suman, estamos deseosos de que estén con nosotros, sería una gran noticia, pero deben jugar y estar a un gran nivel".

De la Fuente agradeció el compromiso de Mosquera, central del Arsenal que es una de las novedades de la convocatoria, y aseguró que el madridista Thiago Pitarch ha elegido jugar con España por delante de Marruecos.

"Mosquera es la ratificación de lo que hemos buscado en otras ocasiones, jugadores comprometidos con la selección, entregados con una idea, capitán de la sub-21 y quiere jugar con España. Es una gran noticia. Lo está haciendo muy bien con el Arsenal y es reconocimiento a una trayectoria", defendió.

"Y al hilo de Mosquera y otros como Laporte o Le Normand, la buena noticia es que Thiago quiere jugar con España. Irá con la sub-19 que se está jugando muchísimo, pero cuando le toque estará con la absoluta. Es un chico comprometido con la selección española. El que decide lo contrario y se va con otro país, lo respeto y le deseo lo mejor. El jugador es libre para tomar la decisión y me alegro muchísimo de que él haya decidido jugar con la selección española", añadió.

De las novedades de la lista, junto a Mosquera del que destacó su versatilidad, las opciones que aporta en el centro de la defensa o el lateral, habló de Víctor Muñoz. "Nos permite verle en esta singularidad en una competición de selecciones y con máxima exigencia, donde un partido te manda para casa después de años para trabajar una competición. Queremos ver con esa presión a futbolistas muy buenos que están demandado la oportunidad".

Con los clubes en un momento clave que decide la temporada, el seleccionador español aseguró que tratará a los jugadores de la misma forma que lo hacen en sus equipos. "Más empático no se puede ser, voy a cuidar a los jugadores exactamente igual que el resto de entrenadores en sus clubes".

Por último, valoró la ausencia de Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, que estaba entre las novedades pero se cayó por lesión. "Está haciendo una gran campaña pero no pudo jugar con su club el último partido y no era por el riesgo clásico de una molestia, era más importante. Ante esa situación hemos pensado en otro compañero pero es un jugador importante".