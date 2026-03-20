De la Fuente responde al presidente de Conmebol: "Nosotros estábamos como locos por jugar"

Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", aseguró.

De la Fuente, en su comparecencia en la Ciudad del Fútbol tras hacer pública la lista de convocados para los amistosos ante Serbia y Egipto, no quiso alimentar ninguna polémica con Argentina pero insistió en que la selección española siempre tuvo la mejor disponibilidad para jugar en cualquier sede tras descartarse Doha por el conflicto bélico.

"Queríamos jugar la Finalissima y toda la planificación estaba prevista de cara a Doha. Ahora es otra, la tuvimos que cambiar, no mucho, pero evita viajes. Queríamos jugar en Doha, Buenos Aires, Miami y donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugar", recalcó.

"Siempre lo dije y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se jugase como nosotros queríamos. Luego cada uno da su versión. Yo me remito al comunicado de la Federación española. Dos no discuten si uno no quiere", sentenció.