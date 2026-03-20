El argentino Gandolfi afirma que dejará un legado como nuevo entrenador del León

"Vengo a dejar una marca, un legado, aunque es una palabra fuerte; vengo a sumar, a buscar cambiar de inmediato la mentalidad de un equipo muy golpeado para lo que necesitamos ayuda de todos para sacar esto adelante", afirmó el estratega en su presentación.

Gandolfi llega en sustitución de Ignacio Ambriz, quien el pasado 14 de marzo renunció a la dirección técnica debido a los malos resultados que tienen al equipo en la decimosexta posición de la tabla con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y siete derrotas.

Javier Gandolfi tiene 45 años. Arrancó su carrera como entrenador con Talleres, de su país en el 2022.En el 2024 dirigió al Independiente del Valle de Ecuador y el año pasado estuvo a cargo del Atlético Nacional de Colombia, equipo con el que ganó la Superliga.

"Agradezco al presidente Jesús Martínez por darme esta oportunidad. Fue todo muy rápido, el domingo hablamos y el lunes cerramos para viajar", señaló.

El timonel reconoció que encontró a un grupo de jugadores falto de confianza con el que empezará a trabajar de inmediato para dar una vuelta al pasado.

"La recepción de los jugadores fue muy buena, aunque los encontramos un semblante de dolor, golpeados pero puedo asegurar que en el entrenamiento de hoy mostraron otra cara, con una perspectiva diferente", explicó.

Aunque aceptó que tiene poco tiempo para preparar al equipo, buscará desde el primer partido que este León tenga su sello.

"Me gusta el buen fútbol, que mi equipo avance con movilidad. Me gusta que ante la pérdida de balón no se le dé oportunidad al rival, buscaremos ser asfixiantes, ese es el camino para ganar", concluyó.En la duodécima jornada del Clausura, el León visitará este sábado al San Luis.