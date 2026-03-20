El Como: Un lago, cerveza y chaquetas de 4.000 euros

El equipo que entrena Cesc Fàbregas, con Nico Paz o Jacobo Ramón a la cabeza, es mucho más que fútbol. De hecho, el fútbol de élite es una casualidad a la que se llegó casi por sorpresa. Y en la que Fàbregas, claro, tiene mucho que ver.

Porque cuando los hermanos Hartono adquirieron el club en 2019 cuando aún militaba en Serie D, la idea era hacer reportajes de fútbol italiano para la televisión indonesia a través del club. Después, viendo el enclave turístico, el potencial económico y la gran aportación de Fàbregas, invirtieron para convertirlo en una marca global. En un equipo con aspiraciones europeas.

Michael Bambang, el mayor de los Hartono, fallecido este mismo jueves, era la fortuna número 149 del mundo, según Forbes, con un patrimonio total de 18.900 millones de dólares. Robert es la 139 del planeta, con un patrimonio estimado de 19.600 millones de dólares,según la misma fuente. Juntos suman alrededor de 40.000 millones de dólares, condición que convierte al Como 1907 en el músculo económico más importante de la Serie A.

El patrimonio de los hermanos indonesios proviene del conglomerado del que son propietarios, el Grupo Djarum, especializado en la industria tabacalera; y de su participación en el Banco Central Asiático.

"Nuestro proyecto tiene a Disney como referencia. Parques temáticos, películas, estudios, medios y 'merchandising'. Todo conectado en un solo lugar. Lo mismo tenemos que hacer aquí en Como", explicó hace tiempo Mirwan Suwarso, presidente del club y mano derecha de la familia Hartono.

Dicho y hecho. El fútbol ahora es protagonista, pero no fue el objetivo desde el inicio. Y Suwarso y Hartono no pierden el foco. Lo importante es el negocio. "Vivo los partidos con indiferencia. Un partido es igual al otro", declaró Suwarso en 'Revista Undici', en la que desveló todos los detalles del negocio que implica el club.

El lago es el motor del proyecto. Es lo que hace especial todo. Alrededor del lujo, mientras trata de aumentar el vínculo con el aficionado clásico, nace la identidad de la ciudad, del equipo y todos sus negocios.

Entre ellos, la línea de ropa Como Crest. Tiene una versión premium llamada Curva, en la que existe una chaqueta de 4.000 euros. Usan la fama del fútbol para crear negocios y, una vez consolidados, introducen productos cada vez más exclusivos, en línea con su idea.

La cerveza es otro horizonte por explorar. Han comprado una fábrica de cerveza local que estaba cerca de la quiebra. Y crearon 'La Comasca'. Por el momento solo en venta en el estadio y en una cadena de hoteles. El objetivo, el 'licensing' en EE.UU y Reino Unido. Dejar que otra empresa use la marca a cambio de un pago. Escalar el negocio, vaya.

Según el presidente, el proyecto Como 1907 en general está al 30% de todo su potencial. Y eso que han duplicado las ventas de entradas en el estadio e incrementado en un 300% las ventas de 'merchandising' desde su llegada.

Han abierto recientemente 'The Club on the Lake', un club exclusivo para socios y así convertir el estadio en un recinto funcional 365 días.

Y, después, está el prestigio que otorgan las visitas de los famosos de 'Hollywood' al estadio. No es que el Como los busque. Llegan solos.

"En realidad, vienen por voluntad propia. Esa es la verdadera ventaja de tener el lago de Como. No tenemos que buscar a las celebridades a las que invitar. Es el propio lago el que las atrae para pasar sus vacaciones", explicó Suwarso en el citado medio.

Adrien Brody, Keira Knightley y Michael Fassbender han celebrado goles en el Giuseppe Sinigaglia. Cillian Murphy quiso acudir, pero el calendario se lo imposibilitó.

Cuando la inversión en el proyecto fue dando frutos futbolísticos, llegó el momento de la decisión. En Serie B, el proyecto era demasiado grande para ser solo un programa de TV en Indonesia. Y ahí entró Fàbregas.

"Llegó casi por casualidad. Bastó con una simple llamada. Pero luego descubrimos cómo razona. Nos hablaba de cómo construir el equipo y crear una estructura deportiva con un método riguroso. Pensaba en el equipo tal y como lo hacíamos nosotros a nivel empresarial. Su enfoque en el campo reflejaba a la perfección el ADN corporativo que estábamos creando. Unir ambas cosas fue algo natural, y los resultados nos están dando la razón", explicó Suwarso.

Fàbregas no es solo entrenador. Es accionista, como Thierry Henry, y toma decisiones en la junta.

"Dejando a un lado las cuestiones tácticas, tiene el mismo peso que el resto de los directores. Propone ideas y las debatimos juntos. En cuanto al mercado y al equipo, por otro lado, contamos con un Consejo de Fútbol compuesto por seis personas, en su mayoría internacionales. Las decisiones siempre son colectivas, pero la opinión de Cesc es, obviamente, la más influyente. De todos nosotros, es el único que cuenta con experiencia directa en las más altas esferas del fútbol", añadió.

Así, el Como ha pasado en 7 años de la Serie D a optar a la Liga de Campeones y está en semifinales de Copa Italia. De ser un proyecto de fútbol italiano para indonesios a una marca reconocida. A diversificar negocios a través de la explotación de un enclave turístico de lujo. El objetivo más cortoplacista, junto a competir en Europa, el de poder formar jugadores italianos y lanzarlos a la élite.