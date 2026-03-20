El Motagua extiende contrato al entrenador español Javier López en Honduras

"RENOVADO ¡Vamos por más, profesor!", indicó el Motagua en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Esta decisión responde a la confianza plena que la institución deposita en su trabajo, su liderazgo y el proceso que se viene desarrollando al frente del equipo. En Motagua creemos firmemente en la continuidad como base para consolidar un proyecto sólido y competitivo", añade el comunicado del club, que tiene su sede en Tegucigalpa.

Los directivos del equipo consideraron "importante dar seguimiento a una línea de trabajo que permita fortalecer el rendimiento del equipo y mantenernos en la pelea por los objetivos trazados".

López, quien asumió la dirección del club en agosto de 2025, debutando en el pasado torneo Apertura, fue renovado para cuatro torneos más.

Sobre el nuevo acuerdo, López indicó que la decisión de los directivos de la institución "significa darle continuidad a lo que venimos realizando desde hace siete meses".

"Estoy muy contento, era algo que estaba buscando en Centroamérica a medio y largo plazo, porque creo que es la manera de poder alcanzar los objetivos, tanto los que tiene la institución como uno mismo", subrayó.

Dijo además que el objetivo inmediato es ganar el actual torneo Clausura y luego la Copa Centroamericana, con un equipo que "tiene todos los medios necesarios para poderlo alcanzar".

"A través de este proyecto y este proceso creo que vamos a ir dando pasos, esta renovación es uno más para poder ir alcanzando estos objetivos. Este es el club con el que quiero estar, estas son las personas con las que quiero caminar y seguro que juntos, con esa visión que ellos tienen, volvamos a alcanzar los objetivos tan grandes que tiene el equipo Motagua", recalcó.

Con López en el banquillo, Motagua, que ha ganado 19 campeonatos desde que se fundó La Liga en 1965, suma en el Clausura siete triunfos y cuatro empates, con los que lidera el torneo con 25 puntos.

Real España también suma 25 enteros, pero tiene un partido más y menor promedio de goles que Motagua.