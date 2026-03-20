El reto de conectar a 70.000 móviles en un estadio

Para hacerlo posible, los grandes estadios están desplegando infraestructuras capaces de soportar decenas de miles de conexiones simultáneas: es el caso del Tottenham Hotspur Stadium, el Camp Nou y, ahora, el Metropolitano.

Para garantizar la conectividad de los más de 70.000 espectadores del estadio del Atlético de Madrid se han instalado 1.500 puntos de acceso inalámbrico WiFi 7, la última generación de conectividad inalámbrica, en una infraestructura gestionada por HPE Networking.

Una red que integra además con sensores y cámaras gestionados por sistemas autónomos impulsados por inteligencia artificial, capaces de analizar los flujos de personas, detectar concentraciones de público o monitorizar la formación de colas para optimizar los accesos y la movilidad dentro del recinto.

“Hemos dotado de la infraestructura necesaria para que se puedan desplegar otras capacidades muchísimo más potentes”, explica a EFE el director general de HPE en España, Álvaro Morán.

Morán lo resume con una comparación sencilla: “Es como pasar de tener una carretera de dos carriles a una autopista de múltiples carriles donde el tráfico fluye de manera eficiente”. En un mundo hiperconectado, añade, “tienes que tener la tecnología adecuada para poder surfearla”.

A partir de esa infraestructura, las posibilidades dependen de lo que los clubes decidan desplegar. En algunos estadios ya es posible pedir comida desde el móvil para recibirla directamente en el asiento, consultar el tiempo de espera en los baños o encontrar la ruta más rápida para moverse por el recinto.

Estas nuevas demandas de conectividad, tanto dentro como fuera del estadio, obligan a instalar arquitecturas de red capaces de garantizar fiabilidad, rendimiento y ciberseguridad, en lugares en los decenas de miles de personas intentan conectarse al mismo tiempo.