Independiente busca recuperarse bajo la presión de cinco equipos por liderato en Ecuador

El conjunto del Valle, que comenzó con fuerza el torneo con tres triunfos consecutivos, cedió un empate 2-2 en casa ante Aucas en la cuarta fecha y, el jueves, cayó 2-0 sin mayor resistencia frente a Emelec. Pese a ello, se mantiene en la cima con 10 puntos.

La presión inmediata la ejerce Macará, con 9 unidades, que se medirá a Deportivo Cuenca, dirigido por los argentinos Federico Paz y Gastón Blanc, junto al uruguayo Franco Posse.

También podrían superarlo Universidad Católica, Libertad, Técnico Universitario y Barcelona, todos con 8 puntos.

Universidad Católica visitará a Barcelona, cuyo rendimiento ha sido irregular, pese a haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar, contra todo pronóstico, a Argentinos Juniors y Botafogo, ambos como visitante.

Libertad, por su parte, buscará el liderato en su visita a Delfín, en la ciudad portuaria de Manta, mientras que Técnico Universitario recibirá a Independiente del Valle en su estadio, alentado por su reciente victoria 1-0 como visitante ante Aucas.

A la lucha por el primer lugar también se han sumado Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca y Delfín, con 7 puntos cada uno.

Liga de Quito, liderada por el brasileño Deyverson y el paraguayo Rodney Redes, recibirá a Manta; Deportivo Cuenca será local ante Macará, y Delfín se enfrentará a Libertad.

- Partidos por la sexta fecha de la liga profesional ecuatoriana:

- Sábado: Delfín-Libertad; Deportivo Cuenca-Macará y Liga de Quito-Manta.

- Domingo: Técnico Universitario-Independiente del Valle; Barcelona-Universidad Católica y Mushuc Runa-Emelec.

- Lunes: Aucas-Orense y Guayaquil City-Leones del Norte.