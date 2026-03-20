Manolo González: "Hay que seguir trabajando e insistiendo"

González ha destacado, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, la fortaleza del grupo: "Por suerte, esto no ha pasado (en referencia a las posibles caídas anímicas). El equipo se entrena y trabaja muy bien. Nadie se salva de estas situaciones".

El Espanyol no ha ganado en este 2026 y suma cuatro puntos de los últimos 33.

El preparador, por otra parte, ha avanzado la dificultad del Getafe: "Es un equipo que te exige el límite, como está demostrando y como ha mejorado en la segunda vuelta. Ya sabemos que el entrenador que tiene (José Bordalás) hará competir su bloque al máximo. Será complicado".

Ganar, ha reconocido el responsable del banquillo, sería clave. "Llegar al parón con 40 puntos es importante porque te acerca mucho a la salvación o virtualmente te la da. Te vas más tranquilo. Pero no es por el parón ni por los 40, es por volver a ganar y que la afición esté orgullosa", ha analizado.

El técnico, preguntado por el comunicado del Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconociendo errores en el gol anulado en la derrota en Mallorca (2-1), ha afirmado que hay que mirar hacia delante. "No hay que centrarse en algo que ya no tiene remedio. Al equipo le fastidió porque teníamos el partido controlado", ha añadido.

González ha insistido en la necesidad de no obsesionarse con este episodio: "No tiene mucho sentido darle vueltas. Estamos fuertes dentro y con ganas de vencer. El equipo, honestamente, pienso que merece más en la segundad vuelta, pero en el fútbol y en la vida vienen las cosas como vienen. Se deben afrontar".

Respecto al calendario que afronta el Espanyol, que después de recibir la visita del Getafe, se medirá a domicilio contra el Betis, el Barcelona y el Rayo, el entrenador no ha querido mirar "más allá" del encuentro de este sábado. Pese a todo, ha mostrado su sorpresa por esta "situación del calendario" con tres partidos fuera "en mitad de la segunda vuelta".

El preparador ha confesado que no lo termina "de entender demasiado bien". "Nadie ha dicho nada de este tema y que es algo que Laliga o la Federación, no sé quién lo ha tocado, pero coincide en que perjudica al Espanyol con tres partidos fuera de casa. Son cosas que no tiene sentido y pasarán una y otra vez", ha analizado.

Insistido en los factores externos que pueden estar lastrando el rendimiento del equipo, como algunas actuaciones arbitrales o el diseño del calendario, González ha repetido que intentan "pasar por encima de todas las adversidades" sin buscar "excusas", pese a que algunas situaciones sean "obvias".

En el plano personal, Manolo González ha subrayado que se encuentra "fuerte". "A nivel de persistencia, resistencia mental y luchar no tengo problema. Intento analizarlo todo desde la objetividad. Debemos intentar darle la vuelta, no se hace volviéndote loco ni poniéndote nervioso", ha comentado.

Por otra parte, el técnico ha destacado la temporada del lateral Carlos Romero, que según su criterio tiene nivel para estar en la Selección: "Está haciendo un año sensacional. Un lateral izquierdo que hace dos años jugaba en Segunda, está haciendo una gran temporada. Entiendo que el seleccionador hace lo que cree mejor".