Martín Demichelis: "Es un partido súper determinante"

"Es un poco irracional para llamarse final, pero sí es un partido súper determinante que nos puede dar tranquilidad o nos va a hacer ver que seguiremos en la lucha. Nada va a ser fácil en estas diez jornadas, pero veo a un equipo muy comprometido, tengo ganas de que empiece el partido", ha explicado el entrenador argentino.

El técnico contará con las bajas de Marash Kumbulla y Takuma Asano por lesión, aunque el nipón ya se entrenó junto al resto de sus compañeros, y de Johan Mojica por lesión, lo que confirma en palabras del técnico argentino "la titularidad de Toni Lato".

Demichelis no ha querido hablar sobre su rival y ha insistido en la importancia del factor mental: "A veces lo físico tiene mucho de lo mental. El partido tiene acciones positivas y negativas, veo un equipo que está bien, se hace responsable de la situación".

Una de las figuras que ha pasado a un segundo plano es Sergi Darder. "Para él es el momento de mostrar carácter, lo puse de ejemplo toda la semana junto a Abdón Prats. Necesito que se siga entrenando así de bien, juega Lato y el resto no lo sabe", ha dicho el técnico.

También ha tenido tiempo de mostrar su alegría por las convocatorias de Jan Virgili con la selección española Sub-21 y de Martin Valjent con Eslovaquia.

Sobre el primero ha dicho que, para él, "es bueno el cambio de aires", mientras que sobre el central ha admitido que ha sido "sorprendido gratamente por la predisposición que tiene al aprendizaje".