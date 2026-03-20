Oblak y Pubill, dudas para el derbi; Mendoza y Barrios, bajas

La evolución de Pubill, que se quedó fuera del once contra el Tottenham por unas molestias en las costillas, determinará si puede estar o no disponible para el duelo de este domingo, con el entrenamiento de este sábado como un momento definitivo para comprobar si está apto para el derbi, al igual que ocurre con Oblak, con una distensión muscular que lo ha dejado fuera de los dos últimos encuentros.

El portero esloveno, que no jugó contra el Getafe ni contra el Tottenham por ese motivo, es seria duda ante el Real Madrid, una vez que este viernes tampoco hizo nada de trabajo sobre el césped ni de portería, con lo que Juan Musso se perfila de nuevo como su sustituto bajo palos.

Tanto Pablo Barrios, fuera de once de los últimos doce partidos de su equipo por dos lesiones musculares, como Rodrigo Mendoza, que se ha perdido los tres últimos choques por un esguince de tobillo, están descartados para el derbi de este domingo.