Quién dijo 'calcio'...

Es un momento dulce para el deporte italiano. O para casi todo, al menos. Los éxitos se multiplican en los últimos años y la fama de deportistas que en un inicio estaban a la sombra, siempre opacados por el deporte -cada vez menos- rey, emerge con potencial.

Los italianos tienen nuevos ídolos al no encontrarlos en el fútbol y tener un abanico más amplio. Y las marcas tienen nuevos mercados. El modelo de inversión es radicalmente diferente. Mientras en tenis, natación o atletismo se apuesta por el talento joven, acondicionando el entorno para que no tenga que irse fuera a desarrollarse, en el fútbol el modelo empuja a mirar fuera.

La profesionalización de los canteranos es muy complicada, el salto del segundo equipo al primero es muy grande. Algunos como 'Juve', Milan o Atalanta intentan paliar esto con la reciente creación de equipos sub-23 que compiten en Serie C y no en la categoría Primavera, creada para enfrentar a canteras entre sí.

El fútbol es, de hecho, el único deporte que está a la baja en atractivo. La continua y larga crisis de un campeonato doméstico que no remonta, sumado al fracaso reciente en Europa, con solo un equipo en octavos de final y ninguno en cuartos, lo ubica a la cola.

El milagro del Inter con dos finales de 'Champions', o el de Atalanta, 'Fiore' y Roma en el resto de competiciones fue, eso, un milagro. Como aquella Eurocopa conquistada en 2021. Un oasis en el desierto. El problema de la inserción de jóvenes en el fútbol, algo que no sufre el resto de deportes, marca la diferencia.

Los italianos tienen ya la vista puesta en otros horizontes. Las portadas de principales periódicos italianos, así como el debate en redes sociales, se centra en nuevas figuras. Y ya no es solo Sinner el gran representante del éxito transalpino actual, ganador de Indian Wells. Hay un abanico de posibilidades inmenso e impensable hace unos años para encontrar referentes deportivos.

Incluso de manera no individual, porque Ferrari, la gran escudería de la Fórmula 1 que tanta pasión levanta en Italia, parece recuperada y suma dos podios en los dos primeros Gran Premios de la categoría reina del motor. A lo que se añade el segundo puesto en Australia y la gran victoria, la primera de su carrera, de Kimi Antonelli, de tan solo 19 años.

La selección de béisbol alcanzó las semifinales del Clásico Mundial de manera inesperada. Otra camino más para el orgullo italiano. En atletismo, los Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino o Mattia Furlani. En natación, Thomas Ceccon, oro olímpico a sus 25 años.

Los apasionados del rugby pueden estar orgullosos de Italia en el Seis Naciones, en el que ganaron por vez primera en su historia a la todopoderosa Inglaterra. Confirmación de que la disciplina se ha puesto al nivel de la élite.

En deportes invernales, los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 fueron todo un éxito. No solo en organización, también en resultados. Italia finalizó cuarta, solo superada por Países Bajos, Estados Unidos y Noruega. De hecho, obtuvo más medallas que los neerlandeses, pero los mismos oros y menos platas, de ahí la posición final.

No hace falta hablar del tenis. Jannik Sinner, rey del circuito junto a Carlos Alcaraz. A nivel colectivo, país dominador en los últimos años. Campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo y doble campeona de la Billie Jean Kean. País anfitrión de las Finales ATP y la propia Davis.

También en Moto GP hay resultados. Pecco Bagnaia fue campeón del mundo en 2022 y 2023 y Ducati ha dominado las últimas temporadas. En voleibol es doble campeona del mundo tras los éxitos de las selecciones masculina y femenina. Incluso asoma en ciclismo, con los Filippo Ganna, Jonatan Milan o el joven Giulio Pellizzari.

El batacazo del fútbol como disciplina puede ser aún mayor. Después de las eliminaciones de Inter y 'Juve' en octavos y del Atalanta en cuartos, llega el mayor desafío de su historia. La 'Azzurra', con cuatro Copas del Mundo a sus espaldas, podría quedarse fuera de su tercer mundial consecutivo.

No juega un Mundial desde 2014. Y no supera la fase de grupos mundialista desde que ganara en 2006.

El 26 de marzo, los de Gennaro Gattuso jugarán la semifinal ante Irlanda del Norte. En caso de ganar, la final contra Gales o Bosnia Herzegovina. La derrota supone un desastre de proporciones gigantes. La victoria no alivia la crisis. Tiene poco que ganar Italia y mucho que perder en apenas una semana.

Es un problema gigante el que afronta el fútbol italiano. Y uno de sus grandes frenos para la competitividad es que los equipos italianos no son propietarios de sus estadios. Entre las pocas excepciones: la 'Juve', el Atalanta y, recientemente, el Inter y el Milan, que aún no cuentan con esos ingresos extra que supone un estadio nuevo propio para relanzar la economía. Es casi como jugar con las cartas marcadas.

Los jóvenes talentos, al contrario que en el resto de disciplinas, tienen muchas dificultades para llegar a la máxima categoría del 'calcio' y, eso, a la larga, tiene unas consecuencias en la selección. De hecho, uno de los nueves actuales de Italia es Mateo Retegui, argentino nacionalizado italiano.

No hay un ídolo claro, un jugador referente en la selección. Para los niños es más fácil mirar a otras disciplinas donde Italia sí tiene éxito. No sellar el pasaporte al Mundial solo agravará las cosas para un deporte cada vez menos relevante en el país.