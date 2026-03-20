Riazor examina la reacción del Zaragoza

Después de derrotar a otro aspirante al ascenso como la UD Almería, el conjunto zaragocista afronta un nuevo desafío en A Coruña, donde el deportivismo se ha movilizado para arropar a un equipo que necesita urgentemente enderezar su trayectoria.

Esa mejoría del Zaragoza pone en alerta al Dépor. El ritmo de puntuación a domicilio (30), de momento, ha servido para disimular la sangría en Riazor (22). Los de Antonio Hidalgo suman las mismas derrotas como visitante que delante de su afición, cuatro.

Por eso, el deportivismo ha organizado un recibimiento para acompañar al equipo desde horas antes del encuentro. El regreso a la Primera División pasa por mejorar los números en casa y la primera ‘final’ es ante el Zaragoza.

Hidalgo recupera para este encuentro al extremo Yeremay Hernández, que arrancará en el banquillo, pero pierde a uno de sus pilares defensivos, el central Loureiro. Su baja, además, coincide con la sanción de Dani Barcia, que cumplirá ciclo de tarjetas.

Así, el entrenador deportivista podría dar continuidad al once que alineó en Ceuta, con la única novedad del belga Lucas Noubi ocupando el puesto del lesionado Loureiro.

Para el Real Zaragoza será un duro reto en su difícil camino hacia la salvación, ya que se pondrá a prueba la excelente reacción mostrada por los blanquillos desde tomó las riendas del equipo David Navarro, con dos victorias consecutivas.

El Zaragoza llega antepenúltimo a tierras gallegas y a cuatro puntos de salir de los puestos de descenso, después de haber vencido al Cádiz a domicilio hace dos jornadas y de ganar en casa al Almería la semana pasada, todo un logro si se tiene en cuenta que el conjunto andaluz era entonces segundo en la tabla y no perdía desde el 25 de enero.

Con el de este sábado, la escuadra aragonesa continúa su particular 'tourmalet', un periplo ante los rivales más fuertes de la categoría que continuará la semana que viene ante el líder, el Racing de Santander.

Para el duelo, Navarro ha indicado este viernes que el Zaragoza se enfrenta a un equipo rico en el plano táctico y en capacidad de bloqueo y que, además, cuenta con individualidades como Yeremay Hernández, "uno de los tres mejores jugadores de la categoría".

Por ello, el técnico blanquillo deberá intentar que su rival juegue "por delante", para que la pelota ayude a colocar a los jugadores del equipo aragonés.

También ha definido como "clave" que el Deportivo no logre filtrar balones entre líneas y romper el centro del campo, porque es en ese aspecto donde pueden hacer "sufrir" al Zaragoza.

Para el encuentro, el entrenador aragonés no podrá contar con Juan Larios por sanción y para el lateral izquierdo podría alinear a Carlos Pomares o a Dani Tasende o incluso a ambos, con un doble lateral.

En el centro del campo se ha encontrado con la sensible baja, también por acumulación de tarjetas, de Keidi Bare, escollo que podría salvar con el regreso de Toni Moya, la vuelta de Yussif Saidu o incluso con la introducción de jugadores como Paul Akouokou o Mawuli Mensah y la modificación del esquema para colocar un doble pivote "con más músculo".

Cuando accedió al cargo de entrenador, Navarro marcó el objetivo de lograr siete victorias para tratar de lograr la salvación, una meta que este viernes no ha querido actualizar, aunque sí que ha destacado que, para llegar a los triunfos necesarios, el Zaragoza, primero, debe ir a por el tercero y conseguirlo "lo antes posible".

Deportivo: Ferllo, Alti, Ximo Navarro, Comas, Lucas Noubi, Quagliata; Villares, Luismi Cruz, Mario Soriano; Stoichkov y Bil.

Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Tasende o Pomares; Hugo Pinilla, Francho, Toni Moya o Paul, Rober; Dani Gómez, Kodro.

Árbitro: Pendiente de designación.