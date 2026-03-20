Un aficionado del Celta, ingresado en Lyon tras ser apuñalado en una pelea entre ultras

Los incidentes se produjeron en el distrito de Guillotiére, según informó este viernes la prensa francesa. Los aficionados gallegos, según el medio actuLyon, ya habían protagonizado varios incidentes antes de la pelea con los hinchas locales en la plaza Gabriel-Pér.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, se aprecia como el aficionado del Celta, completamente vestido de negro, es rodeado por un grupo de aficionados franceses antes de recibir una puñalada en el costado.

El choque de vuelta de los octavos de final había sido declarado de alto riesgo después de los incidentes que protagonizaron los aficionados ultras de ambos equipos en Vigo, donde varios franceses tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.