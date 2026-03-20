Un café con Hugo Sánchez, la última iniciativa para explotar una imagen de marca

El legendario goleador recibirá a los hinchas que sean elegidos en una habitación en el Azteca, donde se hicieron campeones mundiales 'Pelé' y Maradona y será la sede de la inauguración de la Copa Mundial del próximo verano.

"Pasa un rato conmigo en la 'Tribuna de Hugol', donde te enseñaré los secretos de la chilena, jugaremos futbolito y algunos videojuegos de fútbol, mientras compartimos anécdotas de los partidos icónicos que he jugado", escribió Hugo en la plataforma de reserva de alojamientos.

La invitación incluye un recorrido por el Azteca, comidas mexicanas y la posibilidad de tener boletos para el partido México-Sudáfrica, que abrirá el Mundial.

Hugo Sánchez emigró a la liga de España en 1981; en la temporada 1984-84 fue el mejor goleador del campeonato con 19 goles para el Atlético de Madrid, su primer Pichichi, después del cual fue fichado por el Real Madrid, con el que repitió la proeza cuatro veces más, tres de ellas seguidas.

En 347 partidos en España, los últimos con el Rayo Vallecano, el mexicano convirtió 234 goles, 38 de ellos en la temporada 1989-1990, la mejor de su carrera.

El estadio de la capital mexicana está siendo remodelado para el Mundial. El 11 de junio se convertirá en el primero de la historia, escenario de tres Mundiales.

Antes, el próximo 28 de marzo, será reabierto con el amistoso entre Portugal y México, con la posibilidad de que venga con los portugueses el goleador Cristiano Ronaldo.

"Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio para despertarte con una vista impresionante de la cancha", reiteró Hugo.

Las reservas podrán hacerse a partir del próximo 23 de marzo, pero la plataforma Airbnb aún no divulga los precios.