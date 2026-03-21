Brasil: Ancelotti convoca a Hugo Souza tras lesión de Alisson

El actual portero del Liverpool, Alisson, fue apartado de la Canarinha tras sufrir una lesión, según el comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Alisson sintió molestias en el muslo derecho durante un partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones.

El guardameta del Corinthians, Hugo Souza, de 27 años, ya había sido incluido en convocatorias anteriores y debutó con la selección en un amistoso contra Japón en 2025.

Brasil se enfrentará a Francia el próximo 26 de marzo en Boston y a Croacia, el 31, en Orlando, en Estados Unidos.

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Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026. EFE