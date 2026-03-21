Melgar anuncia que Juan Reynoso ya no es su técnico por mutuo acuerdo entre ambas partes

"El FCB Melgar informa que, de mutuo acuerdo, entre el club y Juan Reynoso se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", anunció el equipo dominó en sus redes sociales en un comunicado.

Agregó que Reynoso siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo en Arequipa y afirmó que el Melgar "siempre será su casa".

También agradeció al exentrenador de la selección nacional peruana y a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo, y les desearon lo mejor en sus próximos desafíos profesionales.

"Informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega", concluyó el Melgar.

El equipo de Arequipa no atraviesa un buen momento, pues en la octava jornada de liga, es séptimo en la tabla con once puntos, al acumular tres victorias, tres derrotas y dos empates.

Además, fue eliminado el 5 de marzo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 tras perder por penales ante Cienciano en Cusco.

Reynoso ya entrenó al Melgar entre 2014 y 2017, un feliz periodo en el que el equipó ganó la liga en el 2015 y fue subcampeón en 2016.

El peruano tuvo un periodo como técnico en México, donde se consagró campeón de la Liga MX con Cruz Azul en 2021 y estuvo al mando del Club Puebla entre el 2019 y 2020.

Poco después fue nombrado seleccionador peruano en agosto de 2022 tras la salida del argentino Ricardo Gareca.

Pero tras críticas por su desempeño, el 13 de diciembre de 2023 la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció su salida de la bicolor, tras no haber ganado ningún partido de los que dirigió en las eliminatorias del Mundial 2026.