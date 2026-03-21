Fútbol Internacional
21 de marzo de 2026 - 09:00

Simeone, sin Pubill, Oblak, Mendoza y Barrios para el derbi

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Majadahonda (Madrid), 20 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este sábado la preparación de su equipo, sin Marc Pubill, Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios, que serán baja en el derbi de este domingo con el Real Madrid, una vez que el central y el portero, en duda durante los últimos días, no se han entrenado aún con el grupo.

Por EFE

El guardameta esloveno se ha perdido los últimos dos choques, contra el Getafe y el Tottenham, tras la distensión muscular en el costado sufrida en el entrenamiento del viernes de la semana pasada, mientras que el defensa sí entró en la convocatoria para la visita a Londres, pero no disputó ningún minuto por unas molestias en las costillas.

Ninguno de los dos estará previsiblemente disponible en el derbi de este domingo, en el que ya eran conocidas las bajas tanto de Pablo Barrios, por una lesión muscular, como de Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo.

Matteo Ruggeri, que se ha ejercitado en el gimnasio en los dos últimos entrenamientos, tanto el viernes como el sábado, sí se le espera disponible para el encuentro.