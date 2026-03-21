Simeone, sin Pubill, Oblak, Mendoza y Barrios para el derbi

El guardameta esloveno se ha perdido los últimos dos choques, contra el Getafe y el Tottenham, tras la distensión muscular en el costado sufrida en el entrenamiento del viernes de la semana pasada, mientras que el defensa sí entró en la convocatoria para la visita a Londres, pero no disputó ningún minuto por unas molestias en las costillas.

Ninguno de los dos estará previsiblemente disponible en el derbi de este domingo, en el que ya eran conocidas las bajas tanto de Pablo Barrios, por una lesión muscular, como de Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo.

Matteo Ruggeri, que se ha ejercitado en el gimnasio en los dos últimos entrenamientos, tanto el viernes como el sábado, sí se le espera disponible para el encuentro.