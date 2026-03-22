22 de marzo de 2026 - 11:00
1-0. Araujo, en la salida de un córner, adelanta al Barcelona al descanso
Barcelona, 22 mar (EFE).- Un gol del uruguayo Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 permite al Barcelona llegar al descanso con ventaja (1-0) frente al Rayo Vallecano en la vigésimo novena jornada de la Liga EA Sports disputada en el Spotify Camp Nou.
El 'charrúa', que repitió como lateral diestro, rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante.