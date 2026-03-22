1-2. Asistencia de Endrick que no saca al Lyon de la crisis

El conjunto de Paulo Fonseca vivió días felices con la llegada del jugador brasileño cedido por el Real Madrid. Escaló en la tabla de la Ligue 1 y llegó a situarse tercero. Hace tiempo de eso ya porque cuenta las últimas jornadas por frustraciones.

De hecho, ante el Mónaco sumó su séptimo partido sin ganar, el quinto de la liga francesa que pone en peligro el cuarto lugar que tiene ahora en la tabla, con acceso a la Liga de Campeones.

Es el Mónaco, que logró su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1 que eleva a nueve los partidos sin perder, el que amenaza ese lugar que aún tiene el cuadro de Fonseca. El equipo monegasco es quinto a un solo punto ahora del Lyon.

El Lyon, eliminado en octavos por el Celta el pasado jueves, tomó ventaja al borde del descanso. Un estupendo pase de Endrick lo aprovechó el checo Pavel Sulc para batir a Lucas Hradecky y poner por delante a los locales.

Pero todo cambió pasada la hora de juego. En diez minutos, desde el 62 al 72, dio la vuelta a la situación. Empató primero gracias a un gol de Maghnes Akliouche, acertado en el mano a mano con Dominik Greif tras un gran pase largo, desde su campo, de Jordan Teze.

Y después, una falta dentro del área de Corentin Tolisso sobre Akliouche, supuso el penalti que transformó el estadounidense Folarin Balogun y que dio la victoria al Mónaco.

El Lyon asumió su derrota en el tramo final, cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión del argentino Nicolás Tagliafico por una dura entrada sobre Lamine Camara.