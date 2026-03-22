2-0. El Aston Villa de Unai Emery mantiene en descenso al West Ham de Paco Jémez

Los locales se adelantaron en el marcador gracias a una jugada ensayada que Jonh McGinn culminó a la perfección gracias a un disparo desde la frontal que se coló cerca del palo largo.

Minutos después, el argentino Taty Castellanos tuvo el empate, pero su cabezazo se fue desviado, al igual que el remate de Amadou Onana, del Aston Villa, que tampoco encontró portería.

Antes del descanso, el árbitro indicó pena máxima por una falta de Konstantinos Mavropanos a Ollie Watkins, pero rectificó su decisión tras revisar la jugada en el monitor del VAR.

Mavropanos volvió a ser protagonista al evitar en la línea de gol el segundo de los locales en el tiempo de descuento de los primeros cuarenta y cinco minutos

Tras la reanudación, los de Unai Emery sentenciaron el partido después de un contragolpe en el que Morgan Rogers condujo el balón y sacó un disparo que Mads Hermansen no pudo blocar y Watkings estuvo rápido en el rebote para marcar el segundo de los suyos.

Con esta victoria, el Aston Villa se consolida en la cuarta plaza con una ventaja de cinco puntos sobre el Liverpool, mientras que el West Ham sigue en descenso, aunque tiene la salvación a un punto.