3-0. El AEK acaba líder en solitario la primera fase de la Liga

El conjunto del serbio Marko Nikolic, rival del Rayo Vallecano en los cuartos de final de la Liga Conferencia, afrontará desde el liderato la puja por el título de la liga griega, que ahora tiene una segunda fase con una liguilla entre los cuatro primeros, AEK, Olympiacos, PAOK Salónica y Panathinaikos. Seis jornadas más para decidir el campeón.

El AEK encarriló el triunfo a los seis minutos con un penalti transformado por el serbio Luka Jovic. En el minuto 17 fue el mauritano Aboubakary Koita el que hizo el segundo y poco antes de la media hora, el húngaro Barnabas Varga redondeó la victoria ateniense.

Lleva dieciocho partidos sin perder en la Liga de Grecia el AEK, que encadena trece victorias y cinco empates, y aventaja en dos puntos al Olympiacos de José Luis Mendilibar, que empató con el Larissa, y en tres al PAOK, que perdió frente el Volos.

El Panathinaikos de Rafa Benítez, eliminado este jueves por el Betis de la Liga Europa, ganó al Asteras, pero está muy lejos de los otros tres equipos. Once puntos le separan del liderato.