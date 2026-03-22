Araujo: "Fue complicado, pero lo importante era ganar y seguir con la buena racha"

En declaraciones a 'Esport3', el defensor ha admitido que los azulgrana sabían que el partido sería difícil, ante "un gran equipo", que tiene "jugadores muy rápidos" y que "corren mucho a la espalda".

Sobre la importancia de anotar a balón parado, Araujo ha comentado que es algo que se trabaja siempre. "Se están viendo los resultados y hoy una jugada así nos dio la victoria, tenemos buenos cabeceadores", ha destacado.

Araujo ha admitido que algunos jugadores de la plantilla estaban "cansados" después de "grandes esfuerzos". "El otro día corrimos muchísimo, pero estamos bien y ahora viene un parón. Tenemos que seguir en esta dinámica", ha dicho.

También ha destacado el gran momento por el que atraviesa Joan García que, con sus paradas, ha permitido la victoria del Barça: "Joan Garcia es increíble. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Siempre me gustó y nos puede ayudar no solo en la cancha, también en los entrenamientos".