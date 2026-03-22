Arteta: "Ha sido una derrota dura de digerir"

"Estoy muy triste. Ha sido una derrota muy difícil de digerir. Queríamos ganar el título. Hemos coincidido el primer gol y a los tres minutos otro de forma muy similar y eso nos ha perjudicado", expresó Arteta en la rueda de prensa posterior donde reconoció que Eberechi Eze no jugó por problemas físicos.

"Kepa es un magnífico portero y hubiera sido muy injusto no ponerlo. Creo que he hecho lo correcto y lo más justo. Los errores son parte de fútbol y desafortunadamente ha pasado en un momento crucial", añadió.

El portero no estuvo acertado en el primer gol de Nico O'Reilly al no poder blocar un centro de Rayan Cherki y en el segundo del lateral inglés no pudo hacer nada.

"Lo que ha hecho este equipo en los últimos ocho meses es increíble y vamos a utilizar esta derrota para continuar con la buena racha estos dos meses. Está en nosotros en controlar gestionar la derrota de la mejor manera", remarcó.

Los 'Gunners' son líderes de la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido, y están en cuartos de final de la Liga de Campeones y de la FA Cup.