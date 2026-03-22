Budimir entra en el 'top 3'; Vinícius supera la decena

Osasuna ganó 1-0 al Girona gracias a un tanto de Budimir, que a los 79 minutos cabeceó un centro de Kike Barja desde el costado izquierdo para alcanzar los catorce tantos esta temporada. Fue el único jugador de la zona de arriba de la tabla que celebró un gol: Mbappé, que suma 23, fue suplente y no marcó en la segunda parte del Real Madrid-Atlético, mientras que Vedat Muriqi y Lamine Yamal se estancaron en los 18 y los 14, respectivamente.

Vinícius, con un gol de penalti y un disparo desde el borde del área, fue decisivo en el derbi. Llegó a los 11 goles en Liga, suma 17 esta temporada en todas las competiciones y se acerca a su mejor registro, los 24 del curso 2023/24.

Un par de jugadores se acercaron a la decena: Georges Mikautadze y Hugo Duro. Ambos firmaron su noveno tanto. El primero, con el Villarreal, tras empujar a placer un rechace dentro del área. El segundo, con el Valencia

Con ocho se colocaron Gerard Moreno (Villarreal) y Rafa Mir (Elche), mientras que a los siete los tres únicos jugadores que celebraron un doblete esta jornada: Carlos Espí, para el Levante, Ferran Jutglà, para el Celta, y Toni Martínez para el Alavés.

El uruguayo Mauro Arambarri (Getafe) llegó a la media docena con su tanto al Espanyol. Igual que el también uruguayo Fede Viñas (Oviedo) y Pablo Fornals (Betis), mientras que Nicolás Pépé (Villarreal), Roberto Fernández (Espanyol), Iván Romero (Levante) y Largie Ramazani (Valencia), llegaron a los cinco. Ilyas Chaira, del Oviedo, y otro uruguayo, Fede Valverde, del Real Madrid, alcanzaron los cuatro.

Con tres tantos se colocaron Pablo Torre, que firmó el único del Mallorca en su derrota ante el Elche (2-1); Ronald Araujo, que dio al Barcelona una victoria clave en su pelea por la Liga (1-0 al Rayo Vallecano); Iker Losada, que celebró uno de los de la victoria del Levante contra el Oviedo (4-2); Hugo Álvarez, que firmó el segundo del Celta en Balaídos; y Oihan Sancet, autor del segundo del Athletic al Betis.

A los dos goles llegaron Luka Sucic (Real Sociedad) y Ademola Lookman (Atlético de Madrid), que golpeó primero en el Bernabéu con un tanto al Real Madrid tras una jugada con Giuliano Simeone que no puso salvar Andriy Lunin. También su compañero, el argentino Nahuel Molina, firmó uno de los golazos de la jornada con un trallazo que sorprendió a Lunin.

Se estrenaron esta jornada Tete Morente, que marcó uno de las dianas con los que el Elche derrotó al Mallorca (2-1); también Domingos Duarte, que de cabeza abrió el marcador para el Getafe frente al Espanyol; los jugadores del Alavés Ángel Pérez y Abderrahmane Rebbach, que firmaron dos tantos históricos para su equipo, que remontó tres goles en contra al Celta para ganar 3-4; y Dani Vivian, que hizo el primero del Athletic contra el Betis.

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 18 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (4p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Vinícius (BRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano);

- Con 9 goles: Lucas Boyé (ARG) (2p) (Alavés); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 7 goles: Toni Martínez (Alavés); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); André Silva (POR) (1p) (Elche); Espí (Levante); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Viñas (1p) (Oviedo).

- Con 5 goles: Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Buchanan (CAN) (Villarreal); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samú Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Fede Valverde (URU); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) y Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Sancet (2p) (Athletic); Almada (ARG), Nico González (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU); Bakambu (CGO) (Betis); Hugo Álvarez, Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Satriano (URU) (Getafe); Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Reina (MAR) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Barrenetxea (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG), Mario Martín (Getafe); Joel Roca y Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen y Carreras (Real Madrid); Sucic (CRO) y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Bellerín y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado, Tete Morente y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche).