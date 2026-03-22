Fútbol Internacional
22 de marzo de 2026 - 16:00

Simeone, con Griezmann, Julián Alvarez y Lookman en el once del derbi

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Madrid, 22 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este domingo su once más tipo, sin rotaciones, con Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman, en el derbi de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Por EFE

El equipo rojiblanco sale de inicio con Juan Musso, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En el banquillo, Simeone dispone de los guardametas Mario de Luis y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Julio Díaz; los medios Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; el extremo Nico González; y el atacante Alexander Sorloth.

Son baja Jan Oblak, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Marc Pubill, todos por lesión.