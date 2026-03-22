Simeone, con Griezmann, Julián Alvarez y Lookman en el once del derbi

El equipo rojiblanco sale de inicio con Juan Musso, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En el banquillo, Simeone dispone de los guardametas Mario de Luis y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Julio Díaz; los medios Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; el extremo Nico González; y el atacante Alexander Sorloth.

Son baja Jan Oblak, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Marc Pubill, todos por lesión.