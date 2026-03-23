El Cádiz sufre la peor racha en casa de su historia

En este feudo, que desde hace veinte días se llama por un acuerdo comercial JP Financial y se denominó Ramón de Carranza durante décadas, la afición del conjunto gaditano no ve ganar a los suyos desde el pasado 9 de enero, cuando se impusieron por 3-2 al Sporting de Gijón.

Desde entonces, el Cádiz ha caído consecutivamente contra el Granada (1-2), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Zaragoza (0-1) y el pasado sábado, con el Málaga (0-3).

Anteriormente, los gaditanos habían enlazado cuatro derrotas seguidas en su estadio en dos temporadas distintas pero nunca cinco.

En la campaña 1989-90, en Primera División, en la jornada 21 fueron derrotados por el Atlético de Madrid (0-1) y después, por el Valencia (0-2), Real Madrid (0-3) y Sevilla (0-4).

La racha negativa se rompió en el siguiente encuentro en casa, en la jornada 28 frente al Zaragoza (1-1).

En la temporada 2005-06, también en la máxima categoría, el Cádiz perdió en la décima jornada con el Mallorca (1-2) y luego contra el Valencia (0-1), Zaragoza (1-2) y Barcelona (1-3).

El ciclo de partidos consecutivos con derrota se detuvo en la jornada 18 ante el Getafe, al que derrotaron por 1-0.