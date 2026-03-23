Fútbol Internacional
23 de marzo de 2026 - 07:05

El Cádiz sufre la peor racha en casa de su historia

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Cádiz, 23 mar (EFE).- El Cádiz sufre la peor racha en casa de su historia al acumular cinco derrotas seguidas en el quinteto más reciente de partidos disputados en su estadio.

Por EFE

En este feudo, que desde hace veinte días se llama por un acuerdo comercial JP Financial y se denominó Ramón de Carranza durante décadas, la afición del conjunto gaditano no ve ganar a los suyos desde el pasado 9 de enero, cuando se impusieron por 3-2 al Sporting de Gijón.

Desde entonces, el Cádiz ha caído consecutivamente contra el Granada (1-2), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Zaragoza (0-1) y el pasado sábado, con el Málaga (0-3).

Anteriormente, los gaditanos habían enlazado cuatro derrotas seguidas en su estadio en dos temporadas distintas pero nunca cinco.

En la campaña 1989-90, en Primera División, en la jornada 21 fueron derrotados por el Atlético de Madrid (0-1) y después, por el Valencia (0-2), Real Madrid (0-3) y Sevilla (0-4).

La racha negativa se rompió en el siguiente encuentro en casa, en la jornada 28 frente al Zaragoza (1-1).

En la temporada 2005-06, también en la máxima categoría, el Cádiz perdió en la décima jornada con el Mallorca (1-2) y luego contra el Valencia (0-1), Zaragoza (1-2) y Barcelona (1-3).

El ciclo de partidos consecutivos con derrota se detuvo en la jornada 18 ante el Getafe, al que derrotaron por 1-0.