Gago llega a la U de Chile para formar un equipo "competitivo y protagonista"

El técnico, de 39 años, hará su debut este martes en el nuevo torneo denominado Copa de la Liga, que enfrenta a los 16 equipos de Primera División, en un partido en el que la U será local ante Unión La Calera, tras empatar 2-2 el pasado viernes en la primera fecha ante Deportes La Serena.

"Trato de que mis equipos tengan un nivel alto desde lo físico, que el rendimiento se sostenga en 90 minutos", aseguró Gago en una conferencia de prensa.

El exfutbolista fue objeto de polémica en el pasado, especialmente cuando dirigió a Boca Juniors, por supuestos métodos exigentes y a su obsesión por el peso de los jugadores, según la prensa argentina, pero afirmó que no hace nada diferente al resto de otros cuerpos técnicos.

"El nivel de exigencia es muy alto porque el fútbol de hoy no te permite dar ventajas", comentó.

Luego ofreció una mirada más profunda sobre su visión del tema: "Tratar de tener al jugador en las máximas condiciones físicas y futbolísticas, el jugador tiene que dejar el máximo, se juega con el cuerpo; también el trabajo psicológico (es importante), los jugadores no siempre están bien (en ese aspecto)".

"El entrenador va cambiando, no todo el fútbol es igual ni las situaciones son iguales. No hablo en particular de mí, sino de mi equipo, de cómo juega e intenta ganar los partidos", agregó.

El exjugador de Real Madrid, Roma, Valencia y Boca Juniors llega a un club laico que no logró clasificarse a la Copa Sudamericana y que solo peleará en el ámbito doméstico con el campeonato nacional, en el que se encuentra octavo a cinco puntos del líder, Colo Colo; también jugará por la Copa Chile y la Copa de La Liga.

Gago aterrizó en Santiago el pasado viernes y la nueva competición chilena acortó el plazo para su estreno, que por la liga chilena volverá a jugar el fin de semana del 4 y 5 de abril.

"Son muy pocos los días de trabajo para el próximo partido, pero vamos a buscar tres o cuatro conceptos. Tratar de ser competitivos, protagonistas y que dé la sensación de ir a buscar el resultado", afirmó.

Para el entrenador argentino "la idea es que el equipo sepa qué es lo que queremos hacer".

‘Pintita’, como le apodaron de jugador, dijo que su marca es "el trabajo y el convencimiento, eso no se negocia, el resultado es una consecuencia" y reconoció que habló con los referentes del equipo (Charles Aránguiz y Marcelo Díaz), pero sin mencionarlos.

"Que todos estemos para el mismo lado, que seamos competitivos y que los necesito a ellos", reveló sobre su conversación con algunos jugadores del plantel, en el que también está el delantero argentino Juan Martín Lucero, con quien coincidió como futbolista en Vélez Sarsfield.