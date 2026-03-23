Un club inglés aparta a dos futbolistas por una pelea sobre el césped

El incidente se produjo en la primera parte del encuentro y obligó al equipo a disputar más de 70 minutos con nueve jugadores, lo que, según su entrenador Elliott Sandy, condicionó decisivamente el resultado.

En un comunicado, el club informó de que ambos futbolistas no volverán a ser convocados en lo que resta de temporada y que son libres de buscar nuevo equipo, al considerar que su comportamiento no se ajusta a los valores de la entidad.

"El fútbol es un deporte emocional, pero incidentes de este tipo requieren una respuesta clara para proteger la integridad y la reputación del club", señaló la entidad, que adoptó la decisión tras una revisión interna y consultas con el cuerpo técnico y los aficionados.

Tanto Andrade como Winters, que habían llegado el pasado verano, mostraron su arrepentimiento públicamente en redes sociales tras lo ocurrido.