Un hombre de 27 años, primer acusado del delito de tratar de entrar sin entrada al fútbol

La nueva legislación, que entró en vigor el mismo día del encuentro que se disputó en el estadio de Wembley y que venció el equipo de Pep Guardiola, tipifica como delito el acceso a partidos sin entrada, una medida destinada a frenar el acceso ilegal de aficionados.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), Benjamin Bailey, de 27 años, comparecerá ante un tribunal el próximo 1 de mayo, mientras que otros dos hombres fueron detenidos por hechos similares en Wembley y permanecen bajo custodia.

Además, otro individuo fue arrestado por el mismo motivo en el partido entre el Tottenham Hotspur y el Nottingham Forest, aunque fue puesto en libertad mientras sigue la investigación.

Las autoridades han señalado que los condenados por este tipo de infracción podrán enfrentarse a una prohibición de acceso a estadios de hasta cinco años, así como a multas de hasta 1.000 libras (1.154 euros).

La normativa se ha implementado tras los graves incidentes ocurridos en la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia disputada en julio de 2021, cuando miles de personas accedieron sin entrada a Wembley, ocasionando problemas de seguridad y varios altercados.