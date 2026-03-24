El argentino Almeyda se despide y el equipo entrena a la espera del nuevo técnico

Matías Almeyda ha estado en la mañana de este martes en la ciudad deportiva del Sevilla acompañado por sus asistentes Erik Lamela y Guido Bonini, quienes han abandonado las instalaciones sevillistas una media hora más tarde mientras la plantilla se ejercitaba a las órdenes de Martínez.

La sesión, de la que ha informado el club, no ha contado con los internacionales Djibril Sow y Rubén Vargas (Suiza), los nigerianos Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj y el chileno Gabriel Suazo.

Javi Martínez ha sido quien ha dirigido desde el banquillo al Sevilla durante los partidos en los que el técnico de Azul ha estado sancionado antes de sus destitución tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey.

Tras la destitución de Almeyda, quien llegó el pasado verano con contrato hasta 2028, el Sevilla negocia con Luis García Plaza los términos del contrato para hacerse cargo del equipo sevillista, que se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota de la pasada jornada.