El Atlético y su revisión del derbi: “Una patada voladora, el clásico piscinazo...”

“Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró en 'Tiempo de Revisión' que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", se pregunta el club rojiblanco en una serie de mensajes en su cuenta oficial de ‘X’.

"Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’”, añade.

En su ‘hilo’, comienza con un vídeo de una acción de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone. “La patada voladora. No es falta”, publica el club rojiblanco.

Después, una imagen de una caída de Vinicius ante Robin Le Normand. “El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza”, afirma.

La siguiente es el derribo de Llorente por una entrada de Carvajal en el primer tiempo, cuando el futbolista rojiblanco remata a portería dentro del área. “Me vino un tren por delante -una frase literal dicha por el propio Llorente para explicar esa jugada en unas declaraciones a los medios este lunes-. No es falta”, continúa el Atlético de Madrid durante su ‘revisión’.

“Empujar dentro del área. No es falta”, prosigue la entidad madrileña, en este caso en una incursión de Ademola Lookman en el área ante Antonio Rudiger y Dani Carvajal.

“Sigan, sigan. No es falta”, añade después en otro vídeo del derbi, con una infracción de Fede Valverde sobre Antoine Griezmann.

Y concluye: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)”.