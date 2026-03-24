El CTA considera que la decisión de expulsar a Valverde en el derbi fue acertada

"La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", afirmó la portavoz del CTA Marta Frías en el espacio 'Tiempo de Revisión', que analiza tras cada jornada las decisiones arbitrales.

"En esta acción, un jugador del Real Madrid [Valverde] disputa en un balón dividido en la zona de medio campo con un jugador rival [Álex Baena]. El jugador local encima a éste realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna y tobillo del adversario, sin posibilidad real de jugar el balón", comienza la exposición.

"El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR [con el árbitro Trujillo Suárez al frente] fueron adecuadas", concluye.

El CTA, en cambio, no entró a valorar en este programa un posible penalti de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente, quien ya había disparado a portería cuando recibió el golpe, todavía con 0-0 en el marcador. Munuera Montero no señaló la pena máxima.

El Atlético de Madrid había publicado en la mañana de este martes una foto del momento en que Carvajal derribó dentro del área a Llorente, acompañando la instantánea con el mensaje “esperando al programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros”, junto a un emoticono de unas palomitas.