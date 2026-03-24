El juvenil Rayan se dice dispuesto a asumir la posición que Ancelotti quiera darle

"Aún no conversé con Acelotti, pero, independiente de la función que me designe, estaré feliz y honrado con la camisa de la selección brasileña. Juego en cualquier posición en el ataque y estaré dispuesto a hacerlo donde él me coloque", dijo el atacante de 19 años en una rueda de prensa en Orlando, donde está concentrado con la Canarinha.

El jugador formado en el Vasco da Gama admitió que la posición de delantero es la más disputada en la selección y que, ante la calidad de los jugadores que ya cuentan con la confianza de Ancelotti, será difícil ganarse uno de los pocos cupos disponibles.

Entre los delanteros que han estado presentes en casi todas las convocatorias del italiano y tienen cupo prácticamente garantizado en el Mundial figuran Vinícius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Estevão (Chelsea).

Entre los que disputan los pocos cupos restantes también hay delanteros consagrados como João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit) e Igor Thiago (Brentford).

"Sé que hay mucha competición. Brasil es el país con mayor número de títulos en el mundo y con jugadores de destaque mundial. Hay competición, pero espero trabajar firme y estar en el Mundial", aseguró Rayan, uno de los debutantes en la Canarinha y quien dijo ya haberse desempeñado como delantero centro y como punta en la izquierda y en la derecha.

En esa difícil disputa, el juvenil dice contar con la versatilidad a su favor.

"Soy un jugador con gran movilidad. Independiente de la función, tengo mucha movilidad en mi juego. También cabeceo fuerte y pateó bien desde fuera del área. Espero que aquí (en los amistosos) pueda mostrar eso", dijo.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando, en amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el certamen, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.