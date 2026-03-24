Huijsen: "He tenido un periodo en el que no he dado el nivel"

"Estoy muy orgulloso porvenir, es un orgullo estar aquí representando a mi país. Creo que he tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar y que ahora estoy dando. Estamos bien como equipo", defendió, reconociendo una mala etapa con el Real Madrid y la reacción posterior.

Huijsen respetó la dura crítica que ha recibido y se quedó con lo positivo, seguir sintiendo el apoyo del seleccionador. "Para eso trabajo todos los días, para venir aquí, que es un orgullo. La prensa tenéis que hablar de algo, no me meto en vuestro trabajo", dijo.

En clave Real Madrid, tras una conversación con el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena sobre la entrada de Fede Valverde que costó la roja directa al uruguayo, Huijsen defendió que era una acción de amarilla.

"Sigo pensando lo mismo, creo que corta la acción y me parece amarilla. Obviamente le da una patada y es falta, pero es amarilla y si va al VAR a mirarlo se ve claramente que le da en el pie y no le da con los tacos", defendió.