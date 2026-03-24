Szczesny, Casadó y Gavi, únicos en saltar al campo en el regreso a los entrenamientos

Junto a ellos se han ejercitado sobre el terreno de juego los futbolistas del Barça Atlètic Tommy Marqués y Álvaro Cortés, y los de Juvenil Baba Kourouma, Roberto Tomás, Nuhu Fofana y Álex González.

Respecto a los lesionados, Eric García y Alejandro Balde también han hecho varios ejercicios individuales sobre el césped. Y es que ambos trabajan en la recuperación de sus respectivas lesiones, como Frenkie de Jong y Jules Kounde, para volver a estar a disposición de Hansi Flick tras el parón de selecciones.

El resto de disponibles se han quedado haciendo distintos tratamientos personalizados y trabajo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en una semana repleta de compromisos de la selecciones nacionales que ha provocado el éxodo de hasta trece internacionales del conjunto azulgrana.

Por ello, Flick dirigirá una última sesión preparatoria este miércoles a las 11:00 horas CET en las instalaciones de Sant Joan Despí antes de volver a dar varios días de descanso a sus jugadores, aprovechando que no hay jornada de LaLiga este fin de semana.