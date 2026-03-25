Borja Iglesias: "Hace meses no lo pensaba, pero ahora sueño con ir al Mundial"

Así lo admitió este miércoles el futbolista del Celta durante un acto de patrocinio celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la empresa de comunicaciones Movistar, donde estuvo acompañado por Aitor Karanka, director de Desarrollo de España, y su compañero Martín Zubimendi.

"Muy contento con lo que estoy viviendo, ya no solo en el fútbol también en lo personal. Hace unos meses no lo pensaba pero ahora igual sí que es algo con lo que sueño", afirmó.

El gallego dijo que están en la selección para "aprender, sumar y crecer", pero también que esta es la última convocatoria antes de la cita internacional, por lo que los compañeros hablan en los vestuarios sobre las posibilidades de acudir con España.

Sobre su rol, al ser comparado con un '9' grande como el exinternacional Fernando Llorente, afirmó sentirse cómodo y halagado por las similitudes con el delantero riojano.

"En la selección estoy cómodo. Fernando es uno de los referentes más importantes para cualquier español. Que me comparen con él es un honor", señaló.

Sobre si se veía marcando un gol como el de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, quiso restar importancia y subrayar que él estaría para "ayudar": "Sueño con estar ahí y que lo marque cualquiera. Si puedo sumar, lo haré desde donde me toque".