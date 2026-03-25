Colombia-Croacia, un amistoso inédito para empezar a preparar el Mundial

El encuentro se jugará en el estadio Camping World de la ciudad estadounidense de Orlando (Florida), a donde los cafeteros llegan con una racha de nueve partidos sin perder, de los cuales ganaron cinco y empataron cuatro.

Para tratar de alargar esta racha, el seleccionador colombiano, el argentino Néstor Lorenzo, contará con todas sus figuras, incluidos los delanteros Luis Suárez, goleador del Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, figura del Bayern Munich, quienes viven la mejor temporada de sus carreras.

"Es difícil de evaluar y decir en qué porcentaje estamos, pero el grupo está muy unido, los conceptos están siendo ya conocidos, los jugadores asimilan bien lo que les pedimos y sobre todo es un grupo que tiene ganas de marcar historia, de hacer historia", expresó Lorenzo este miércoles en una rueda de prensa en Orlando.

Además de Suárez y Díaz, Colombia contará para este partido con el resto de sus habituales titulares, incluido el creativo James Rodríguez, que ha jugado muy poco en su nuevo equipo, el Minnesota United; el volante Jhon Arias, que recupera su mejor nivel en el Palmeiras; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray, y el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace.

Los suramericanos hacen parte del Grupo K del Mundial de 2026 con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas que se disputan este mes en México.

Croacia, por su parte, disputará este jueves su primer amistoso tras haber clasificado en noviembre pasado al Mundial.

Los dirigidos por Zlatko Dalic ganaron el Grupo L de las eliminatorias europeas con 22 puntos, producto de siete victorias y un empate, seguidos de Chequia, con 16; Islas Feroe, con 12; Montenegro, con nueve, y Gibraltar, que no sumó unidades.

La principales bajas del equipo para este juego son sus dos figuras que juegan en el Manchester City: el central Josko Gvardiol, quien se está recuperando de la fractura de la tibia de la pierna derecha, y el centrocampista Mateo Kovacic, en la fase final de la recuperación de una operación por una lesión en el tendón de Aquiles.

Sin embargo, Dalic cuenta con el resto de su nómina, que incluye a los veterano Luka Modric e Iván Perisic; al lateral Josip Stanisic, del Bayern Munich; al defensor Luka Vuskovic, del Hamburgo, y al centrocampista Petar Sucic, del Inter de Milán.

En el Mundial, Croacia hace parte del Grupo L con Inglaterra, Panamá y Ghana.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car; Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic, Marco Pasalic, Iván Perisic; Andrej Kramaric y Peter Musa.

Hora: 19.30 local de Orlando (23.30 GMT).