El Sporting recupera a dos futbolistas en su preparación del duelo ante el Deportivo

Ambos futbolistas, ausentes en los últimos partidos de los rojiblancos, avanzan en su recuperación de manera visible, si bien aún se mantienen como duda de cara al compromiso liguero ante el conjunto coruñés.

Borja Jiménez y su cuerpo técnico evaluarán sus avances a lo largo de la semana y su respuesta a una mayor carga de trabajo junto al grupo tras numerosas sesiones ejercitándose al margen. Internamente no se descarta su presencia en la próxima convocatoria.

Las bajas confirmadas por lesión son las de Andrés Ferrari, Mamadou Loum y Nacho Martín, que, previsiblemente, se perderán lo que queda de temporada.

Nacho Martín regresó el martes a Gijón tras ser intervenido con éxito el lunes de su operación en el talón en Vitoria, con lo que inicia de este modo su proceso de recuperación tras el paso por quirófano.

Los futbolistas del filial Alex Diego, Álex Oyón y el mexicano Joshua Mancha completaron el grupo de trabajo a las órdenes de Borja Jiménez.