Jair Amador apuesta porque el Eibar vaya "partido a partido"

El jugador caboverdiano se ha mostrado cauto y ha preferido no "mirar mucho" por el momento hacia estas posiciones. "Sólo de vez en cuando, pero sin marcarse un objetivo inmediato, sin ansiedades y sin prisas", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Este domingo los armeros reciben al Las Palmas, un equipo que, según ha comentado, tradicionalmente atacaba "mucho" y arriesgaba "más", pero que en los últimos tiempos ha cambiado algo su estilo.

"Siguen siendo valientes, pero la categoría te enseña que tienes que defender bien si quieres sacar mejor resultado. Han mejorado ese apartado y ahí están", ha dicho Amador, para quien el secreto del buen momento del Eibar responde a que ha conseguido "cambiar las dinámicas".

"Al final -ha añadido- el equipo ha trabajado siempre muy bien, con mucha intensidad en cada entrenamiento, en cada partido y creo que a veces es la dinámica y el punto de suerte que a veces no nos acompañaba", ha remarcado.

Los armeros llevan ya tres porterías a cero, algo que, a su entender, también resulta "positivo", porque "si consigues mantener la puerta sin goles, vas a acabar sumando puntos", ha comentado.