Karanka: "Agradecemos el compromiso de Thiago Pitarch y Mosquera"

En un acto de patrocinio celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acompañado por Martín Zubimendi y Borja Iglesias, Karanka valoró el "compromiso" de ambos futbolistas, ya que pese a poder ir con Marruecos en el caso de Pitarch y con Colombia en el caso de Mosquera, han decidido acudir a la llamada de la selección española sub-19 y de la absoluta, respectivamente.

"Thiago es el ejemplo de lo que se está trabajando en la RFEF sobre compromiso. También con Mosquera en la absoluta, pese a que pueden recibir llamadas de otras selecciones, se ven identificados con España. Agradecemos ese compromiso. El reflejo de la absoluta es el nivel de compromiso de los jugadores cada vez que vienen aquí. Thiago y Mosquera son dos ejemplos de ese compromiso", afirmó.

Sobre esta misma cuestión, Iglesias y Zubimendi se mostraron contentos con la decisión de Pitarch, una de las grandes irrupciones esta temporada en las filas del Real Madrid.

"Muchas veces es importante cumplir etapas y disfrutarlas. Darle importancia a cada momento y a cada situación. Si me llamasen con la sub-19 yo también iría encantado, pero ahora ya estoy mayor", bromeó Iglesias.

Por su parte, Zubimendi subrayó la "motivación" que supone su elección por la selección española: ""Muy contento con su elección, al final eso es algo muy personal y depende un poco de la educación que haya recibido cada uno en casa. Motiva que haya decidido quedarse aquí".