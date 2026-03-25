'Primer día en la oficina' para García Plaza, el sustituto de Almyda en el Sevilla

'Primer día en la oficina' es el mensaje con el que las redes sociales del Sevilla han dado el pistoletazo de salida a la nueva etapa en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán junto a las primeras imágenes del técnico madrileño dirigiéndose a sus futbolistas.

García Plaza aterrizó este martes en Sevilla y, sin tiempo que perder, ya se ha puesto al mando de un equipo que está a tres puntos del descenso y con el que tiene el reto de salvar la temporada sin sobresaltos con el primer compromiso ante el Oviedo como punto de partida de los nueve escollos decisivos que restan para el final.

El técnico ya conoció las instalaciones del club tras hacerse público su compromiso y ya hoy se ha enfundado el mono de trabajo con sus nuevos jugadores y la ausencia de los internacionales Djibril Sow y Rubén Vargas (Suiza), los nigerianos Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj y el chileno Gabriel Suazo.

La sesión, de la que ha informado el club, no ha contado con los internacionales Djibril Sow y Rubén Vargas (Suiza), los nigerianos Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj y el chileno Gabriel Suazo.

García Plaza, en un vídeo difundido por el Sevilla tras su llegada, mandó un primer mensaje al sevillismo: "Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis de que, con el esfuerzo de los futbolistas, con la ilusión del cuerpo técnico que llega y, sobre todo, con vuestro apoyo vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final".