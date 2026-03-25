Tanikawa da la victoria el Bayern Múnich ante el Manchester United en Old Trafford (2-3)

Antes, el United había logrado empatar hasta en dos ocasiones sendos marcadores adversos: cada uno de los dos goles de Pernille Harder para el bloque germano, tanto el 0-1 como el 1-2, en los minutos 2 y 71, encontraron la respuesta rival, con el 1-1 en el 24 de Maya Le Tissier de penalti y con el 2-2 en el 76 de Hanna Lundkvist.

Ya no fue capaz de nivelar, sin embargo, el 2-3 de Tanikawa, que reafirma como favorito al Bayern.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que el conjunto azulgrana ha obtenido este miércoles una ventaja de cuatro goles con una victoria por 2-6 en el estadio Alfredo Di Stéfano.