Vinícius elogia a Griezmann pero descarta la MLS: "Pienso jugar en el Madrid mucho tiempo"

"Griezmann es un grandísimo jugador, hizo una excelente carrera en España, con Francia... Le deseo mucha suerte, me gusta mucho su estilo", dijo sobre el jugador del Atlético de Madrid, en una rueda de previa al partido amistoso entre Brasil y Francia, en Estados Unidos.

El extremo madridista también destacó el "gran carisma" que tiene el atacante galo, quien el martes anunció su fichaje por el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) por dos años más un tercero opcional.

El máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco, de 35 años, solo se incorporará a su nuevo equipo a partir de la próxima temporada, en julio de 2026.

Preguntado sobre si en el corto plazo piensa hacer un movimiento parecido al de su rival, Vinícius Júnior afirmó que aún es "muy joven" y que piensa "jugar en el Real Madrid mucho tiempo".

El exjugador del Flamengo termina su contrato con el club blanco en 2027 y aún tiene pendiente cerrar su renovación.

Después de un inicio de temporada irregular, Vini ha recuperado su mejor versión en los últimas semanas, siendo decisivo en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, así como en el derbi liguero del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, en el que anotó dos goles.

Brasil y Francia se medirán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, en un partido preparatorio para el Mundial de 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.